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Укр / Рус

Косметика Estee Lauder исчезнет из России

Вторник, 8 марта 2022, 09:32

Производитель косметики Estee Lauder полностью прекратит продажи в России, закроет магазины и прекратит поставки своей продукции российским ритейлерам.

Об этом говорится в сообщении компании.

"После того, как на прошлой неделе мы приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в РФ, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в России", – говорится в сообщении. 

Компания сконцентрировалась на помощи своим сотрудникам в Украине и всем украинцам.

"Estée Lauder опустошены трагическим вторжением России в Украину. Мы поддерживаем всех тех, кто страдает, включая наших сотрудников, их семьи и народ Украины. Компания продолжает предпринимать значительные шаги для поддержки безопасности наших сотрудников в Украине, включая сохранение всех компенсаций, поддержание регулярной связи, а также предложение помощи в переезде тем, кто выберет эту меру поддержки", – говорится в сообщении.

Благотворительный фонд компаний Estée Lauder уже выделил 1 миллион долларов на оказание помощи в Украине. 

Программа благотворительных пожертвований ELC Good Works будет удваивать соответствующие пожертвования сотрудников различным некоммерческим организациям по оказанию помощи в Украине и соседних странах.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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