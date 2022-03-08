Все разделы
Укр / Рус

Colliers прекращает работу в России и Беларуси

Вторник, 8 марта 2022, 08:54

Компания Colliers, которая занимается консалтингом в сфере коммерческой недвижимости, прекратила свою деятельность в России и Беларуси после более чем 28 лет работы.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Colliers поддерживает народ Украины и решительно осуждает вторжение российских военных. Эти действия не имеют оправдания и полностью противоречат принципам демократии и свободы. 

Мы полностью поддерживаем все соответствующие санкции, введенные международным сообществом, и в ответ на серьезность российской агрессии Colliers немедленно прекратила свою деятельность в России и Беларуси", – говорится в сообщении.

"Мы не можем и не будем оставаться в стороне. Наше решение уйти из России и Беларуси – это решение, которое мы принимаем с уверенностью", – сказал главный исполнительный директор Colliers Джей Хенник.

В связи с войной филиал в Киеве закрыт, и все деловые операции в нем приостановлены. Офисы в соседних странах предоставляют временное жилье и денежную поддержку украинским сотрудникам. 

Компания и высшее руководство сделали пожертвования Украине через Международный комитет Красного Креста и другие гуманитарные благотворительные организации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

война компании бизнес РФ недвижимость

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина будет просить США исключить с фондового рынка работающие в РФ компании 8 марта 2022, 08:20
Правительство утвердило перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тысячи 7 марта 2022, 15:19
12-й день войны РФ против Украины. Хроника падения России 7 марта 2022, 13:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте