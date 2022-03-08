Colliers прекращает работу в России и Беларуси

Компания Colliers, которая занимается консалтингом в сфере коммерческой недвижимости, прекратила свою деятельность в России и Беларуси после более чем 28 лет работы.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Colliers поддерживает народ Украины и решительно осуждает вторжение российских военных. Эти действия не имеют оправдания и полностью противоречат принципам демократии и свободы.

Мы полностью поддерживаем все соответствующие санкции, введенные международным сообществом, и в ответ на серьезность российской агрессии Colliers немедленно прекратила свою деятельность в России и Беларуси", – говорится в сообщении.

"Мы не можем и не будем оставаться в стороне. Наше решение уйти из России и Беларуси – это решение, которое мы принимаем с уверенностью", – сказал главный исполнительный директор Colliers Джей Хенник.

В связи с войной филиал в Киеве закрыт, и все деловые операции в нем приостановлены. Офисы в соседних странах предоставляют временное жилье и денежную поддержку украинским сотрудникам.

Компания и высшее руководство сделали пожертвования Украине через Международный комитет Красного Креста и другие гуманитарные благотворительные организации.

Экономическая правда