США обсуждают с Венесуэлой поставки нефти на фоне российско-украинской войны

Чиновники США и Венесуэлы встретились, чтобы обсудить энергетическую безопасность на фоне начавшейся Россией войны против Украины и возможного нефтяного эмбарго со стороны США против агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Цель поездки, которую совершили чиновники администрации, заключалась в том, чтобы обсудить ряд вопросов, включая, безусловно, энергетическую безопасность, а также обсудить здоровье и благополучие задержанных граждан США", – сказала Псаки.

Делегация США во главе со старшим директором Совета национальной безопасности по западному полушарию Хуаном Гонсалесом и послом в Венесуэле Джеймсом Стори встретилась с венесуэльскими чиновниками в Каракасе, рассказали собеседники издания.

Администрация Байдена ищет дополнительные источники нефти после вторжения России в Украину, что привело к усилению давления со стороны законодателей США обеих партий по поводу запрета импорта российской нефти. Псаки заявила, что Байден еще не принял решение о запрете.

Во времена бывшего президента Дональда Трампа США пытались взорвать режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Штаты ужесточали санкции и признавали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным главой государства. Мадуро, однако, наладил более тесные связи с Россией.

В настоящее время добыча страны, имеющей самые большие запасы в мире, составляет 800 000 баррелей в день – лишь часть от 3 миллионов баррелей, которые Венесуэла производила раньше, до дефолта в 2017 году.

Напоминаем:

Белый дом думает о запрете импорта в США российской сырой нефти, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

Нефть 7 марта подорожала до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долл. за бар после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.