Украина будет просить США исключить с фондового рынка работающие в РФ компании

Правительство Украины будет просить Конгресс США запретить корпорациям, уплачивающим налоги в России, доступ к фондовому рынку США.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на письмо от главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии в распоряжении редакции.

Ожидается, что правительство Украины будет просить членов Конгресса наложить новые жесткие санкции на все корпорации, уплачивающие налоги в России.

"Налоги, которые эти компании платят в России, финансируют бомбы, убивающие наших военных и невинных мирных жителей", – говорится в письме. "Мы просим вас подумать о том, чтобы дать этим компаниям выбор: прекратить платить деньги [российскому правительству] или исключить их с фондового рынка США".

В письме также просят правительство США заморозить активы всех российских олигархов из списка Forbes 100, если они не осудят президента России Владимира Путина в течение 48 часов.

В то же время, отмечает WP, любые попытки исключить компании, уплачивающие налоги в России, могут столкнуться со многими препятствиями. Такое решение было бы беспрецедентным и, по мнению экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, маловероятным.