Apple остановил работу рекламы в App Store для РФ

Техгигант Apple приостановил работу рекламы приложений на площадке App Store в России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Bloomberg.

"Apple Search Ads было приостановлено в App Store в России к дальнейшему сообщению", - говорится в письме, присланном разработчикам. "Все кампании Apple Search Ads, запущенные в App Store в России, приостановлены, и ни одна новая кампания не будет иметь права запускаться в App Store в России на период приостановки".

Google и другие технологические компании Alphabet Inc. с поисковыми операциями сделали подобные шаги в последние дни.

Ранее компания приостановила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, а также отключила в стране Apple Pay. Также компания удалила кремлевские новостные приложения RT News и Sputnik News из App Store за пределами России.

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