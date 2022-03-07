Кубраков: транспортную инфраструктуру восстановят за год, убытки – 10 миллиардов долларов

Ущерб для транспортной инфраструктуры от войны составляет более 10 млрд долларов, восстановить ее преимущественно удастся за год.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.

По его словам, к концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) ущерб от российской агрессии превысил 10 млрд долларов.

"Конечно, что эта трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы также будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.

Он убежден, что большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и наибольшие комплексы – это максимум до 2 лет.

"Мы точно победим и точно все отстроим", – заверил министр.

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