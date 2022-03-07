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РФ угрожает остановить прокачку через "Северный поток-1"

Понедельник, 7 марта 2022, 22:28

Россия может запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за санкций в отношении "Северного потока 2".

Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака сообщают российские СМИ.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - заявил он.

"Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", – добавил Новак.

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Северный поток Россия Газпром

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