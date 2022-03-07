В России пугают нефтью по 300 долларов
Вице-премьер России Александр Новак допустил всплеск цен до 300 долларов за баррель в случае отказа мирового рынка от российской нефти.
Эти его слова передают росмедиа.
"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше", - отметил Новак.
Напоминаем:
Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.
Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса
Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.
Нефть подорожала 7 марта до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долларов за баррель после уведомлений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.
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