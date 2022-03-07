В России пугают нефтью по 300 долларов

Вице-премьер России Александр Новак допустил всплеск цен до 300 долларов за баррель в случае отказа мирового рынка от российской нефти.

Эти его слова передают росмедиа.

"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше", - отметил Новак.

Напоминаем:

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству Reuters сообщили два человека, знакомых с обсуждением этого вопроса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов – несмотря на призывы к этому.

Нефть подорожала 7 марта до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долларов за баррель после уведомлений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.