На ЗАЭС завезли пропагандистов, хотят оправдать "ядерный терроризм" - Энергоатом

На Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под контролем российских оккупационных войск, приехали представители кремлевских СМИ, которые готовят информационную атаку на Энергоатом.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В НАЭК сообщили, что на Запорожскую АЭС российские кафиры завезли 14 журналистов – пропагандистов. В ближайшее время они начнут создавать и распространять сообщения о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы убедительно оправдать ядерный терроризм захватчиков.

По словам национальной компании, работников станции будут снимать с якобы "рассказами о благодарности" оккупантам, заверениями о контроле со стороны Росатома и готовностью принять делегацию МАГАТЭ. А также о "благотворительном" разрешении на продолжение производства электроэнергии для нужд Украины и другие фейки", – пишет НАЭК.

Компания призывает не верить таким записям или публикациям, ведь они будут сделаны под дулом автомата.

К 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 оккупантов. Персонал станции работает на энергоблоках и обеспечивает эксплуатацию ядерных установок.

"Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем кафиров", - заявил Энергоатом. "В настоящее время радиационный фон на ЗАЭС и близлежащих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности".