Киберспорт уходит из России: какие ограничения уже наложили разработчики игр

Многие разработчики видео- и киберспортивных игр наложили санкции на РФ – разработчики массово останавливают продажи в РФ или блокируют пользователей из России.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции в РФ", - написал Федоров.

Так, Ubisoft, выпускающая игры Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six, приостановила продажу игр в России.

EA Games остановили продажи своих продуктов в России и Беларуси.

В то же время, Steam ограничил для российских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.

WePlay Esports же начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе. А также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.

Epic Games заявила, что "останавливает коммерческие отношения" с РФ.

А Rockstar Games и Activision Blizzard (обладают правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) приостановили продажу игр в РФ.

CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Ведьмак) снимают с продаж свои игры в РФ и Беларуси.

Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это означает, что организаторы не будут приглашать такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие принадлежащие России клубы.

GOG перестал обрабатывать платежи в рублях.

Одновременно Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок, а разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожен.

"Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке. NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.

Minecraft удалили из AppStore и Google Play в России", – резюмировал Федоров.

По его словам, российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, это составляло 2,7 млрд долларов в 2021 году – 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.

Экономическая правда