Уже 150: курс рубля к доллару за день обвалился на 20%
Понедельник, 7 марта 2022, 17:40
Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок.
Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.
К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.
4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.
ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.
Экономическая правда
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