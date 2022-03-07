Из руководства "Вконтакте" ушли все иностранцы

Российская интернет-компания VK сообщила о том, что ее совет директоров покинули пять членов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идет о Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле и Марке Ремоне Сороре - они уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK 4 марта.

Еще два независимых директора – Ян Буне и Сан Хун Ким – покидают свои посты в совете 7 марта.

Мэттью Хаммонд покидает пост управляющего директора и финансового директора VK, также указано в сообщении интернет-компании. Хаммонд был назначен управляющим директором интернет-компании в 2011 году, CFO – в 2013 году.

В совете директоров VK остаются 5 человек: сооснователь VK Дмитрий Гришин, глава юридической дирекции "Газпром-Медиа Холдинг" Дмитрий Чудаков, председатель правления "СОГАЗ" Антон Устинов, пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" и член совета директоров ГПМ Сергей Куприянов, гендиректор "МФ Технологии" Ульяна Антонова.

"МФ Технологии" владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK. Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).