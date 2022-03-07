Аптеки ищут работников, чтобы открыть больше отделений
"Аптека Доброго Дня" планирует открыть максимальное количество своих филиалов, чтобы удовлетворить потребность украинцев в лекарствах во время войны и не допустить гуманитарного кризиса.
Об этом говорится в сообщении фармацевтической сети.
Для этого компания приглашает на работу врачей и фармацевтов.
"Сейчас наши сотрудники, рядом с которыми нет отделений, работают в других аптеках. А мы приглашаем к сотрудничеству специалистов с других сетей – навсегда или временно. Так вы сможете заработать средства для себя и своей семьи, а мы вместе поможем многим людям по всей стране", – отмечают в аптеке.
В компании подбирают аптеку, которая находится ближе всего к дому сотрудника, быстро учат, предлагают достойную оплату и рабочий день. Работников ищут в аптеки, расположенные в районах, которые считаются максимально безопасными.
Адреса отделений, куда нужны работники:
Винница: ул. Оводова 51, Коцюбинского 37, Киевская 27;
Днепр: ул. Набережная Победы 86-Д, Рабочая 79-А, Шмидта 2;
Запорожье: ул. Заднепровская 9;
Ильинцы: ул. Европейская 5;
Ирпень: ул. Центральная 6;
Киев: ул. Кирилловская 122, Константиновская 21, Константиновская 71, Пражская 36, Лятошинского 14, Ломоносова 52/3, Большая Васильковская 116, Бассейная 15, Ломоносова 48, Маяковского 60, Святошинская 3, Палладина 7, 4, Червон, 17-21, Тростянецкая 1-А, Братиславская 48-А, прк-т Правды 47 (Ретровиль), Краснозвездный пр-т 4Д;
Кривой Рог: ул. Независимости 16-Б, Головко 40-3, Магистральная 12, пр-т Металлургов 42-А;
Львов: ул. Кульпарковская 226-А, Мазепы 1-Б, Свободы 5, Широкая 64, Стрыйская 1, Черновола 16;
Одесса: ул. Шевченко 17, Семафорный 4, Пантелеймоновская 110, Канатная 100/1, Пантелеймоновская 27, Нежинская 54, Фонтанская дорога 63;
Петропавловская Борщаговка ул. Петропавловская, 2;
Первомайск: ул. Грушевского, 33/11;
Сокольники: ул. Стрыйская 30;
Черновцы: ул. Энтузиастов 2а.
Если вас заинтересовала вакансия, обращайтесь за любым из этих телефонов и выходите на работу уже на следующий день:
0993680653 Татьяна
0934528498 Юлия
0934166926 Александр
0509203827 Евгения
0631828069 Кристина (запад)
Оставить заявку онлайн можно здесь.
Экономическая правда
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