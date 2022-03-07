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В приложении Киев Цифровой появилась карта работающих продовольственных магазинов

Понедельник, 7 марта 2022, 15:34

Заместитель председателя КГГА Петр Оленич заявил, что в приложении Киев Цифровой появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.

Об этом он написал в Facebook.

Также карта доступна по ссылке – https://bit.ly/kyiv-shops.

Информация обновляется.

Напомним:

Столичные власти создали карты гуманитарных штабов, точек продажи хлеба, зоомагазинов для удобства местных жителей.

Ранее был опубликован список аптек, работающих во время военного положения в стране и где можно купить инсулин.

Экономическая правда

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Киев

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