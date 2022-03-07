IT-компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает отношения с российскими клиентами

IT-компания Andersen заявила, что прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"Друзья, хотим сделать важное заявление! Компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами".

Также мы выделяем $1 500 000 в помощь нашим коллегам из Украины. Нет войне!", - говорится в заявлении компании.

Andersen – компания по разработке программного обеспечения с полным циклом услуг, сертифицированный партнер Microsoft.

Компания имеет офисы в Киеве, Берлине, Дублине, Кракове, Варшаве, Нью-Йорке и Скоттсдейле, Вильнюсе, Лондоне и Лимассоле.

Как напоминает DOU, в январе 2022 года в Andersen произошел языковой скандал, когда ее рекрутеры отказали в трудоустройстве украиноязычному разработчику.

Позже сооснователь компании Александр Орлов публично извинился за инцидент.

Экономическая правда