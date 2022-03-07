Теперь и без Levi's: холдинг Levi Strauss & Co выходит из РФ

Группа брендов Levi Strauss & Co заявила, что останавливает работу в России – в нее входят Levi's, Dockers и Signature.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"В ответ на продолжающийся гуманитарный кризис в Украине, из-за которого все больше беженцев попадают в страны Восточной Европы, компания заявляет, что пожертвует более 300 тысяч долларов некоммерческим организациям, оказывающим помощь пострадавшим", - заявила компания.

LS&Co сообщила, что "учитывая огромные нарушения в регионе, нормальная работа бизнеса невозможна, поэтому LS&Co. временно приостанавливает коммерческие операции в России, в том числе любые новые инвестиции".

В 2021 году группа получила около 4% от общего чистого дохода с Восточной Европы, половина из которых была связана с Россией. "Но любые соображения делового характера явно второстепенны по отношению к человеческим страданиям, которые испытывают так много людей", - добавляют в компании.

Также компания собирает пожертвования среди сотрудников и готова удваивать все взносы в размере до 200 тысяч долларов – эти средства будут направлены на благотворительные организации, оперирующие в Украине. Отмечается, что вместе с лицензированными партнерами компания работает над тем, чтобы пожертвовать куртки, рюкзаки и теплую одежду людям, перемещенным из своих домов.