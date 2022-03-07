На поддержку армии и гумпомощь собрали уже более 10,3 миллиарда - НБУ

По состоянию на 7 марта более 10,3 млрд грн собрали на поддержку армии и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Спецсчет для помощи армии

По состоянию на 7 марта 2022 года на него было перечислено более 10,2 млрд грн в эквиваленте.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", - говорят в НБУ.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн, в том числе:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999, 04.03.2022 – 920 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (03.03.2022).

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.

Ссылки по реквизитам: https://cutt.ly/SAxqeUO.

Счет для гуманитарных нужд

По состоянию на 7 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, открывшегося Национальным банком для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте.

В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 63,2 млн грн.

"Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины", - пояснили в НБУ.

Ссылки по реквизитам: https://cutt.ly/aAxqsF5.

Экономическая правда