Палладий побил ценовой рекорд, золото приближается: что происходит на сырьевых рынках

Палладий, российский экспорт которого составляет почти половину мирового предложения, вырос до исторического рекорда из-за вторжения РФ в Украину и мощных санкций.

Об этом говорится в данных Investing.

Так, тройская унция палладия стоит на рынках 3365 долларов (+12.85%) – самое высокое значение за все время.

Золото находится в шаге от того, чтобы побить свой ценовой рекорд в 2020 долларов за тройскую унцию, и торгуется на уровне более 2000 долларов. Россия поставляет до 10% золота в мире.

Никель, 10% мировых поставок которого обеспечивает РФ, также на рекордных с 2008 года уровнях – тройская унция металла стоит 38 556.50 доллара.

Платина, хоть и далеко от своих максимальных цен, тоже дорожает. На понедельник тройская унция стоит 1151.50 доллара – такие же котировки были на рынке в июне 2021 года. РФ ответственна за почти 15% мирового предложения.

Энергоресурсы на фоне приближения эмбарго на российскую продукцию в понедельник устроили полноценное ралли. Газ за два часа торгов подскочил более чем на 1600 долларов и установил рекорд в 3960 долларов за тысячу кубометров. Нефть не отставала и подорожала до максимального уровня с 2008 года, достигнув 139 долларов за баррель.