Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о специальном пакете поддержки бизнеса и сотрудникам.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну. После победы. Как дать больше сил стране – пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи. Бизнесу и сотрудникам", - сказал президент.

По его словам, ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ.

Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил и других защитных формирований, в том числе терробороны.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – на время военного положения и еще минимум год после его завершения", - добавил Зеленский.

Также, по его словам, откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

"И это только первая часть большого пакета помощи. Правительственной поддержки. У всех руководителей центральной власти есть четкая задача: разработать такую ​​систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым. Но ориентировалось на людей.

Чтобы мы все вернулись к обычной работе. Когда вернем наш мир", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил всех собственников и руководителей предприятий, "продолжающих работать и выполняющих обязательства перед работниками".

"Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии – уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть", - резюмировал он.

Экономическая правда