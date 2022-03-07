"АрселорМиталл Кривой Рог" заплатил в бюджет 2,2 миллиарда: уголовного производства больше нет

"АрселорМиталл Кривой Рог" заплатил в бюджет 2,2 млрд грн налогов, которые были предметом расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. Уголовного производства больше нет.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

"2 млрд 245 млн 721 тыс грн. Столько заплатил "АрселорМиталл Кривой Рог" в бюджет Украины для того, чтобы в результате эти средства были направлены на нужды военных. До недавнего времени прокуроры исходили из того, что именно такая сумма была предметом расследования в уголовном производстве по уклонение от уплаты налогов.

Мы рады, что все стороны нашли общий язык. Сейчас самое время, когда в Украине нужно научиться во всем находить общий язык. Такого уголовного производства больше нет, - написала она.

Экономическая правда