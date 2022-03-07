Новая Зеландия готовит санкции против РФ и запретила въезд 100 чиновникам и олигархам

МИД Новой Зеландии объявил о запрете въезда в страну российским чиновникам и олигархам, связанным с вторжением России в Украину

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В список от 7 марта попали около 100 человек.

Среди них – президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев.

А также – Игорь и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, Евгений Пригожин и члены их семей.

Полный список – по ссылке.

Также правительство Новой Зеландии планирует представить законопроект, который позволит ввести санкции против РФ, пишет Reuters.

До этого времени Новая Зеландия могла применять санкции только тогда, когда их вводил Совет Безопасности ООН. Поскольку РФ имеет право вето, Совбез ООН не сможет принять соответствующее решение, поэтому Новой Зеландии потребовались законодательные изменения.

"Если бы у нас был более действенный Совбез, мы вообще бы не столкнулись с такой проблемой", - признала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она пояснила, что закон позволит заморозить российские активы в Новой Зеландии, запретит российским гражданам и компаниям переводить деньги и активы в юрисдикцию Новой Зеландии, чтобы скрыть их.

Также запретят суперяхтам, судам и самолетам из России заходить в территориальные воды или в воздушное пространство Новой Зеландии.

Экономическая правда