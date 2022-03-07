Косметический ритейлер Sephora приостанавливает деятельность в РФ
Понедельник, 7 марта 2022, 10:12
Компания Sephora, специализирующаяся на розничных продажах косметики и парфюмерии, приостанавливает деятельность в РФ: закрывает магазины и прекращает онлайн-продажи.
Об этом компания сообщила в Instagram.
Закрытие магазинов состоится в течение 24 часов – то есть 8 марта.
В Sephora обещают поддержать сотрудников своих магазинов и офисов в России в "трудные времена".
В ассортименте магазинов Sephora представлены товары более 250 различных брендов, они были открыты в 34 городах РФ.
Компания принадлежит конгломерату LVMH, ранее уже сообщившему о приостановлении своей деятельности в РФ.
Экономическая правда
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