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Косметический ритейлер Sephora приостанавливает деятельность в РФ

Понедельник, 7 марта 2022, 10:12

Компания Sephora, специализирующаяся на розничных продажах косметики и парфюмерии, приостанавливает деятельность в РФ: закрывает магазины и прекращает онлайн-продажи.

Об этом компания сообщила в Instagram.

Закрытие магазинов состоится в течение 24 часов – то есть 8 марта.

В Sephora обещают поддержать сотрудников своих магазинов и офисов в России в "трудные времена".

В ассортименте магазинов Sephora представлены товары более 250 различных брендов, они были открыты в 34 городах РФ.

Компания принадлежит конгломерату LVMH, ранее уже сообщившему о приостановлении своей деятельности в РФ.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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