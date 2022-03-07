Газ в Европе впервые в истории превысил 3000 долларов и растет дальше

Цены на газ в Европе быстро растут и уже превышают 3000 долларов за тысячу кубометров – за день газ подорожал на 38%.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Газовые фьючерсы с поставкой в апреле в течение утра выросли с 2400 долларов за тысячу кубов на открытии рынка. Однако уже через два часа котировки превысили 3000 долларов за тысячу кубов и составили 3060 долларов за тысячу кубов.

Цены растут в первый день торгов на этой неделе на фоне постепенного отказа европейских стран от российского газа. Так, в США готовят билль, которым энергетический импорт из страны-агрессора будет сильно ограничен. ЕС же готовят новый пакет санкций, который может предусматривать квоты на импорт российского газа, от которого регион зависит на треть.







