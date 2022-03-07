Таможенники изъяли 30 ящиков брендовой одежды, которую везли под видом гумпомощи: товар передадут ВСУ

Таможенники изъяли 30 ящиков брендовой одежды, которую везли в Украину под видом гуманитарной помощи – весь товар передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"На вечер 6 марта работники таможенного поста "Мостиска", совместно с мобильной группой в составе работников отдела внутренней безопасности Львовской таможни и сотрудников ТУ ДБР в г. Львове не допустили перемещение брендовой одежды без прохождения таможенного контроля в автомобиле, перевозившем гуманитарную помощь.

Во время осмотра прибывшего из Польши микроавтобуса было обнаружено 30 ящиков новых футболок известных мировых производителей", - говорится в сообщении.

Материалы по этому делу переданы в ДБР, товар будет изъят и передан для нужд Вооруженных Сил Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.2022 № 174, на период действия военного состояния пропуск через таможенную границу Украины резинопомощи осуществляется по максимально упрощенной процедуре, без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"При этом должностные лица таможни имеют право при необходимости осуществить полный осмотр перемещаемых товаров", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда