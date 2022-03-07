Кабмин включил в перечень критического импорта павербанки, тепловизоры и Starlink

Кабинет министров расширил список товаров критического импорта, включив туда wifi-роутеры от Starlink, тепловизоры, приборы ночного видения, павербанки.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Также в перечень внесены, в частности, сахарная свекла, семена, сушеные овощи, килька, сардины, цистерны, канистры, телефонные аппараты для сотовых сетей связи и маршрутизаторы, стабилизатор для пищевой промышленности, экстракты солодовые, фруктовые наполнители, закваски, красители, пластиковые. коробки, соки, электрические аккумуляторы, противодронные пушки, портативные электрофонари.

Ранее правительство определило список товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк позволяет покупать валюту. Это уже пятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.

Экономическая правда