Netflix присоединился к бойкоту России

Видеостриминговая платформа Netflix заявила, что выходит с российского рынка и останавливает все сделки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые пользователи не могут зарегистрироваться. Пока не ясно, что произойдет со старыми аккаунтами. Услугами компании в стране пользуется около миллиона россиян.

Ранее компания заявила, что не допустит на свою платформу кремлевские СМИ, наличие которых требовали российские власти. Также Netflix остановил все общие проекты в РФ.