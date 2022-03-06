Netflix присоединился к бойкоту России
Воскресенье, 6 марта 2022, 22:58
Видеостриминговая платформа Netflix заявила, что выходит с российского рынка и останавливает все сделки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новые пользователи не могут зарегистрироваться. Пока не ясно, что произойдет со старыми аккаунтами. Услугами компании в стране пользуется около миллиона россиян.
Ранее компания заявила, что не допустит на свою платформу кремлевские СМИ, наличие которых требовали российские власти. Также Netflix остановил все общие проекты в РФ.
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