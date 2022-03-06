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Укр / Рус

Netflix присоединился к бойкоту России

Воскресенье, 6 марта 2022, 22:58

Видеостриминговая платформа Netflix заявила, что выходит с российского рынка и останавливает все сделки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые пользователи не могут зарегистрироваться.  Пока не ясно, что произойдет со старыми аккаунтами.  Услугами компании в стране пользуется около миллиона россиян.

Ранее компания заявила, что не допустит на свою платформу кремлевские СМИ, наличие которых требовали российские власти.  Также Netflix остановил все общие проекты в РФ.

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Экономическая правда
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