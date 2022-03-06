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Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету

Воскресенье, 6 марта 2022, 22:00

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" запустил программу по обеспечению высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24/7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами", – заявили в компании.

"Датагруп" также принадлежит интернет-провайдер "Воля".

Компания считает, что существует проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах.

"Наши работники, несмотря на опасность, уже почти неделю продолжают не только ремонтировать поврежденные сети, но и подключать к интернету бомбоубежища и укрытия по всей стране", – подчеркнули в руководстве компании "Датагруп-Volia".

Экономическая правда

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интернет Датагруп Воля война

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Экономическая правда
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