Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету
Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" запустил программу по обеспечению высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24/7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами", – заявили в компании.
"Датагруп" также принадлежит интернет-провайдер "Воля".
Компания считает, что существует проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах.
"Наши работники, несмотря на опасность, уже почти неделю продолжают не только ремонтировать поврежденные сети, но и подключать к интернету бомбоубежища и укрытия по всей стране", – подчеркнули в руководстве компании "Датагруп-Volia".
Экономическая правда
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