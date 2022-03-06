В условиях военного положения: Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки
Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По его словам, на заседании Кабинета министров 6 марта было принято решение об оплате жилищно-коммунальных услуг населением в условиях военного положения.
"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", - подчеркнул министр.
В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.
"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", - добавил Чернышев.
Экономическая правда
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