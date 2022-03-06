Все разделы
Укр / Рус

В условиях военного положения: Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки

Воскресенье, 6 марта 2022, 18:35

Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, на заседании Кабинета министров 6 марта было принято решение об оплате жилищно-коммунальных услуг населением в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", - подчеркнул министр.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.

"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", - добавил Чернышев.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

комуслуги ЖКХ Минрегион

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы смогут платить за "коммуналку" в единой онлайн-системе – Кабмин 24 декабря 2021, 15:40
Людей вынуждают возвращать субсидии. Что происходит и как не потерять десятки тысяч гривень 18 ноября 2021, 08:55
Субсидия в Украине – миссия невыполнима? 12 ноября 2021, 08:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте