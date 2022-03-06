Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения
Воскресенье, 6 марта 2022, 17:00
Местные власти были вынуждены отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
"Час назад мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – заявил он.
Глава ОГА отметил, что если жителям города понадобится помощь или они могут ее оказать, необходимо обращаться по номеру: (044) 363 07 34.
Экономическая правда
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