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Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения

Воскресенье, 6 марта 2022, 17:00

Местные власти были вынуждены отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Час назад мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – заявил он.

Глава ОГА отметил, что если жителям города понадобится помощь или они могут ее оказать, необходимо обращаться по номеру: (044) 363 07 34.

Экономическая правда

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газ война

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