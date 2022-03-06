Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения

Местные власти были вынуждены отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Час назад мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – заявил он.

Глава ОГА отметил, что если жителям города понадобится помощь или они могут ее оказать, необходимо обращаться по номеру: (044) 363 07 34.

Экономическая правда