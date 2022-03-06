В Донецкой области в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод – Оператор ГТС

В Операторе ГТС Украины заявили о повреждении магистрального газопровода Краматорск-Донецк-Мариуполь в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете компании о состоянии работы украинской ГТС по состоянию на 14.00 6 марта.

"Диспетчеры ОГТСУ зафиксировали резкий скачок давления в газотранспортной системе, свидетельствующий о повреждении магистрального газопровода Краматорск-Донецк-Мариуполь в результате обстрелов российских оккупантов.

Из-за невозможности поддерживать давление, газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 ГРС в регионе. Около миллиона потребителей Донецкой и Запорожской областей останутся без газа. Газовики ищут технические решения, чтобы минимизировать потери и возвратить газ потребителям. Пока невозможно приступить к ликвидации аварии из-за высокой интенсивности боевых действий", - говорят в Операторе ГТС.

Кроме этого, остаются остановленными 39 газораспределительных станций в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях.

"Оператор ГТС Украины за предыдущие сутки 5 марта для внутренних потребителей протранспортировал 75,4 млн. кубометров газа. Компания контролирует операционное управление системой и делает все возможное в этих чрезвычайных условиях для восстановления и обеспечения транспортировки газа украинским потребителям", - добавили в компании.

Экономическая правда