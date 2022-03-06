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ЕИБ перенаправит из других проектов в бюджет Украины 640 миллионов евро

Воскресенье, 6 марта 2022, 15:49

Европейский инвестиционный банк перенаправит из других проектов в государственный бюджет Украины 639 миллионов евро.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеообращении.

"Мы ведем переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. Из последних решений - Европейский инвестиционный банк перенаправит из других проектов в государственный бюджет Украины 639 млн евро. На правительстве мы уже приняли необходимые для этого документы", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль напомнил, что в Украине создают фонды, средства из которых будут направляться на восстановление Украины. Правительство уже уполномочило соответствующие министерства на открытие в Национальном банке четырех счетов, на которые будут зачисляться средства от физических лиц, организаций, компаний, международных финансовых организаций.

"Речь идет о Фонде восстановления и трансформации экономики, Фонде поддержки малого и среднего бизнеса, о Фонде восстановления имущества и разрушенной инфраструктуре. Здесь речь идет и о домах, и о квартирах, и о том жилье, которые потеряли люди. Собственно, этот фонд также будет предусматривать такие компенсационные вещи. А также Фонд обслуживания и погашения госдолга", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства сообщил, что экономика военного положения предусматривает четкое планирование потребностей и государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд. Речь не только об оружии, но и о продуктах питания, о лекарствах, о топливе и других важных товарах.

Также он добавил, что правительство уже приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся. Контроль за продовольственной безопасностью является одним из приоритетов Министерства экономики.

Экономическая правда

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ЕИБ война инфрастуктура правительство

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