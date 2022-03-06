Деньги с "пакета малыша" разрешили использовать на любые необходимые товары

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, разрешающее семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации "упаковку малыша" на любые необходимые товары.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Война не останавливает жизнь. Прямо сейчас в украинских семьях рождаются дети, а это значит – нация живет!"

Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, горючее для того, чтобы переместиться в безопасное место. И это – вопросы жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации "упаковку малыша" на весь период военного положения плюс один месяц после его завершения", - заявила министр Марина Лазебная.

При этом не применяется требование использовать средства денежной компенсации "упаковке малыша" в течение 12 месяцев.

"Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей, и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без этого ограничения", - добавили в ведомстве.

Мы также понимаем, что семьям может быть сложно открыть новый текущий счет со специальным режимом использования, чтобы получить на него средства компенсации.

Поэтому мы разрешили перечислять ее на любой счет семьи, уже открытый в АО КБ "ПриватБанк", - отметила Лазебная.

По ее словам, принятое правительством решение также поможет семьям во время военного положения получить денежную компенсацию "упаковке малыша" по упрощенному порядку, учитывающему возможные непредсказуемые обстоятельства родов и временное перемещение семей.

В частности, решение о назначении денежной компенсации единовременной натуральной помощи "упаковка малыша" принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций / районных военных администраций, исполнительным органом городского совета.

Для ее получения родитель должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении натуральной помощи "упаковка малыша"

Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.

При отсутствии родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка. В таком случае к заявлению они добавляют:

копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа).

Заявление необходимо подать лично по месту жительства/нахождения/обращения получателя. Заявление и документы могут быть поданы в исполнительный орган сельского, поселкового совета, центр предоставления административных услуг.

Экономическая правда