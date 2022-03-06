Производитель напитков SHAKE и REVO разрывает все бизнес-отношения с РФ и Беларусью

Группа компаний "Новые Продукты" - один из крупнейших производителей напитков и снеков в Украине (бренды "Природне Джерело", SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING'S BRIDGE, REVO и др.) - объявила о полном расторжении всех бизнес-отношений с РФ и Беларусью.

Об этом говорится в заявлении компании.

"По мнению топ-менеджмента компании, у украинских бизнесменов нет морального права продолжать сотрудничать с РФ и Беларусью.

Украинская армия несокрушимо сопротивляется оккупантам, защищая жизнь каждого из нас. И сегодня все мы едины в стремлении отстоять свою независимость у врага. Поэтому важно, чтобы так же во благо нашего непреодолимого государства работал и бизнес. Верим, что уже скоро мы общими усилиями одолим оккупантов и продолжим писать новейшую историю нашей суверенной, независимой и прекрасной Родины! Слава Украине!", - говорится в заявлении.

ГК "Новые Продукты" производит более 220 ассортиментных позиций продукции под 16 брендами. Среди ключевых брендов компании: APPS, "Природный Источник", SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING'S BRIDGE, REVO, EatMe, БИРТЕЙЛЬ, "Жашковский Кабан", "Жашковское", BIRZHA.

Экономическая правда