Каждая десятая гривна на помощь ВСУ и людям, пострадавшим от военных действий, поступает из-за границы

Каждая десятая гривна на счетах, открытых НБУ для помощи Вооруженным Силам Украины и людям, пострадавшим от военных действий, поступает из-за границы.

Об этом отметили в Минсоце.

В целом, на счета, открытые в НБУ для поддержки Вооруженных Сил и людей, пострадавших от военных действий, было перечислено около 8 миллиардов гривен. При этом около 800 миллионов – из-за границы.

Средства поступают от граждан и предприятий в Украине, от иностранных граждан и организаций, в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира.