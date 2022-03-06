Министр обороны: Мы перевели экономику страны на военные рельсы
Воскресенье, 6 марта 2022, 11:48
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для борьбы с агрессором страна должна работать, добавив, что экономика переведена на военные рельсы.
Об этом он написал в Facebook.
"Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были вынуждены эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", - заявил Резников.
Напоминаем:
По текущим подсчетам Национального банка, сейчас ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua