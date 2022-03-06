Министр обороны: Мы перевели экономику страны на военные рельсы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для борьбы с агрессором страна должна работать, добавив, что экономика переведена на военные рельсы.

Об этом он написал в Facebook.

"Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были вынуждены эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", - заявил Резников.

Напоминаем:

По текущим подсчетам Национального банка, сейчас ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны.