Нафтогаз призывает международные нефтесервисные компании прекратить работу в России

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании уже заявили о выходе из российских газодобывающих проектов.Нафтогаз призывает последовать их примеру "большой четверки" нефтесервисных компаний – Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а также поставщиков технологий и оборудования.

Об этом говориться в пресс-релизе.

"Выход международных компаний из российских проектов значительно ослабит технологический потенциал российской нефтегазодобывающей отрасли. Вместе с финансовыми, трейдинговыми и другими санкциями, уже применяемыми правительствами и отдельными компаниями разных стран, это ослабит доминирующее положение страны-агрессора на европейском газовом рынке", - отмечается в сообщении.

По мнению НАКа, это критически важно не только для защиты Украины, против которой Россия разрешила беспрецедентную открытую войну, но и для безопасности всей Европы.