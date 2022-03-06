Не больше 5 тысяч долларов в месяц: в РФ ограничили переводы физлицам за границу

Центробанк РФ официально объявил, что ограничивает банковские переводы за границу физлицами другим людям, в том числе супругам и близким родственникам, суммой 5 тыс. долларов в месяц.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Среди близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, ограничение также касается полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

Ранее Центробанк РФ решил снизить с 30% до 12% комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты из-за брокеров.

Экономическая правда