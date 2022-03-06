Украинская IТ-компания Terrasoft навсегда уходит с рынков РФ и Беларуси

Украинская IТ-компания Terrasoft объявила о прекращении работы с клиентами и партнерами в РФ и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает DOU.

Также компания перечислила 2 млн грн для нужд армии.

"Terrasoft полностью выходит из рынков РФ и Беларуси – мы прекращаем работу с клиентами и партнерами в этих регионах. Мы уходим с рынков России и Беларуси навсегда", – говорится в заявлении компании.

В компании также рассказали, что с первого дня войны ведут активную деятельность по помощи волонтерским организациям и уже перечислили 2 млн грн на счет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, IТ-компания предоставляет свой продукт для координации работы с беженцами, обработки обращений и организации учета ресурсов. Также они продолжают расширять количество правительственных организаций, которым помогают", – говорится в сообщении.

"Все силы команды Terrasoft последние 8 дней были объединены вокруг двух целей - помощь Украине в победе над безжалостным и циничным агрессором и обеспечение безопасности наших сотрудников и их родных", - добавили в компании.

Так, 520 сотрудников Terrasoft и членов их семей были релокированы из Киева и размещены в западной части Украины и в соседних странах ЕС.

Экономическая правда