В России хотят легализовать "пиратство"

В Российской Федерации обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления".

Речь идет о пиратском ПО из стран, которые ввели санкции в ответ на войну в Украине.

Кроме того, предлагается задействовать механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Компании из технологического сектора начали массово уходить из России на фоне войны в Украине. Среди них — Microsoft, IBM, Oracle, Intel, AMD, Cisco, Autodesk и SAP.