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Туристические туры для россиян подорожали почти вдвое

Воскресенье, 6 марта 2022, 09:15

Отдых в Турции для россиян после вторжения РФ в Украину стал дороже на 80%. Главной причиной называют падение курса рубля к мировым валютам.

Об этом сообщают в Государственном агентстве развития туризма Украины.

"Прошло всего несколько дней после введения тотальных санкций, а население России уже начало ощущать на себе их последствия и в туристической сфере. Закрытие авиасообщения с цивилизованным миром повысило стоимость на туры в Турцию и Египет, пока открытые для россиян", – говорится в сообщении.

Так, до начала военных действий средний чек десятидневного тура в Турцию, включая размещение на двоих в гостинице 3* и страхование, составил 73 тыс. руб. Сейчас такой тур стоит уже не менее 127 тыс. руб. Цены на самые доступные туры выросли более чем на 80%.

Отмечается, что отдых в Турции в отелях 4* и 5* с системой "все включено" теперь стоит более 177,5 тыс. руб. и свыше 180 тыс. руб. в соответствии.

Если говорить о Египте, то до начала вторжения РФ в Украину туры в эту страну с размещением в отеле 3* можно было купить за 81 тыс. руб. на двоих, а сейчас подобный уже стоит 134 тыс. руб. на двоих. Цена выросла на 65%

Также российские туроператоры подчеркивают, что "горящих туров" в Турцию и Египет в нынешних условиях ждать не стоит.

Экономическая правда

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туризм война Египет Турция

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