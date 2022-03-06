"Укртелеком" восстановил связь в семи областях
"Укртелеком" восстановил связь в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Менее чем за 5 часов восстановлена поврежденная магистраль. Наши специалисты работали под прикрытием бойцов ВСУ и вернули связь в 7 областях", – говорится в сообщении.
Из-за повреждений инфраструктуры некоторое время отсутствовала возможность предоставления фиксированной связи в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
"Наши ремонтные бригады сделали все возможное и как можно быстрее восстановили услуги в этих областях", – отметили в компании.
В "Укртелекоме" напомнили, что в Черниговской, Сумской и Херсонской областях временно отсутствуют услуги из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.
Работники компании работают над устранением повреждений.
Экономическая правда
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