Укрзалізниця готова вывозить людей из Харькова

"Укрзализныця" сообщает о готовности обеспечить доставку гуманитарной помощи в Харьков и вывозить людей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Харьков, мы с вами. Завезли более 50 тонн гуманитарки за сутки и уже готовы вывозить в безопасные места десятки тысяч детей, матерей и маломобильных людей – все, чтобы дать нашим защитникам исправно поработать", – сообщает УЗ.

"Двухэтажная Skoda и 18 спальных вагонов уже открыли двери для пассажиров, еще 10 вагонов в ближайшем резерве; Hyundai Rotem прибудет на посадку в 8:30. Торопятся в Харьков поезда 5426 (прошёл Мироновку) и 5424 (прошёл Знаменку).

Ближе к вечеру еще 19 дополнительных вагонов и больше Интерсити. Остальные по графику", – говорится в сообщении.

Экономическая правда