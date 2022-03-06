Укрзалізниця готова вывозить людей из Харькова
"Укрзализныця" сообщает о готовности обеспечить доставку гуманитарной помощи в Харьков и вывозить людей.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Харьков, мы с вами. Завезли более 50 тонн гуманитарки за сутки и уже готовы вывозить в безопасные места десятки тысяч детей, матерей и маломобильных людей – все, чтобы дать нашим защитникам исправно поработать", – сообщает УЗ.
"Двухэтажная Skoda и 18 спальных вагонов уже открыли двери для пассажиров, еще 10 вагонов в ближайшем резерве; Hyundai Rotem прибудет на посадку в 8:30. Торопятся в Харьков поезда 5426 (прошёл Мироновку) и 5424 (прошёл Знаменку).
Ближе к вечеру еще 19 дополнительных вагонов и больше Интерсити. Остальные по графику", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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