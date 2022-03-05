Поддержка украинцев: иностранцы бронируют номера на Airbnb, не планируя приезжать

Сервис аренды жилья Airbnb принял заказы почти на 2 миллиона долларов в Украине от людей, которые не собираются останавливаться в жилье, а просто хотят поддержать деньгами истерзанных войной украинцев.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам генерального директора Airbnb Брайана Чески, на 2-3 марта в Украине было забронировано около 61 тысячи ночей. На пользователей в США, Великобритании и Канаде приходится почти три четверти от общего числа бронирований.

Сама Airbnb в свою очередь временно отказалась от комиссионных платежей с гостей и хозяев при бронировании в Украине.

Ранее на этой неделе Airbnb заявила, что предлагает бесплатное краткосрочное жилье для 100 тысяч украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, и будет работать с соседними европейскими государствами, чтобы обеспечить долгосрочное проживание.

По данным исследовательской компании AirDNA, в Украине насчитывается более 17 тысяч объектов краткосрочной аренды.