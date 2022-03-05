Приватбанк перечислил в госбюджет 28 миллиардов

Государственный Приватбанк третьего марта 2022 года перечислил в госбюджет дивиденды на сумму 28 миллиардов гривень, что составляет 80% от чистой прибыли 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Приватбанк в полном объеме произвел авансовый платеж в госбюджет 28 млрд грн годовых дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству", – говорится в сообщении.

Чистая прибыль банка за 2021 год составила 35,05 млрд грн.

Приватбанк также перечислил в бюджет более 5 млрд. грн. авансовым налоговым платежом.

Напоминаем:

Кабинет Министров утвердил базовый норматив для отчисления госбанкам доли прибыли, направляемой в госбюджет на выплату дивидендов по результатам 2021 года.

Доля выплат для Ощадбанка составляет 30% от прибыли 2021 года, Укрэксимбанка – 50%, а Приватбанка – 80%.

Экономическая правда