PUMA закрывает бизнес в России

Производитель спортивных товаров и одежды PUMA объявил о прекращении поставок в Россию, закрытии магазинов и прекращение сотрудничества с российской баскетбольной ассоциацией.

Об этом говорится в сообщении компании.

PUMA заявила, что будет всячески поддерживать своих сотрудников в Украине и поможет им с жильем на западе Украины и в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом.

Экономическая правда