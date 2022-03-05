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Укр / Рус

PUMA закрывает бизнес в России

Суббота, 5 марта 2022, 19:53

Производитель спортивных товаров и одежды PUMA объявил о прекращении поставок в Россию, закрытии магазинов и прекращение сотрудничества с российской баскетбольной ассоциацией.

Об этом говорится в сообщении компании.

PUMA заявила, что будет всячески поддерживать своих сотрудников в Украине и поможет им с жильем на западе Украины и в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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