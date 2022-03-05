Payoneer останавливает работу в России

Платежная система Payoneer останавливает свою работу в России из-за войны с Украиной.

Об этом сообщает AIN.UA.

"Мы приняли решение остановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России в соответствии с условиями договора.

Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетия мира в Европе", – говорится в сообщении.

В компании также заверили, что гарантируют украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. Кроме того, компания пообещала оказать финансовую помощь в преодолении гуманитарных проблем в Украине.

"Мы также настраиваем нашу платформу таким образом, чтобы клиентам было легче переводить средства организациям, оказывающим помощь Украине", – заявили в компании.

Ранее работу с РФ приостановили Wise и PayPal.