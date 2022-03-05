Payoneer останавливает работу в России
Платежная система Payoneer останавливает свою работу в России из-за войны с Украиной.
Об этом сообщает AIN.UA.
"Мы приняли решение остановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России в соответствии с условиями договора.
Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетия мира в Европе", – говорится в сообщении.
В компании также заверили, что гарантируют украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. Кроме того, компания пообещала оказать финансовую помощь в преодолении гуманитарных проблем в Украине.
"Мы также настраиваем нашу платформу таким образом, чтобы клиентам было легче переводить средства организациям, оказывающим помощь Украине", – заявили в компании.
Ранее работу с РФ приостановили Wise и PayPal.
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