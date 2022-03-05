МВФ: Сложно оценить, сколько средств понадобится Украине на восстановление

Murat Saka/ dia images via Getty Images

Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда.

МВФ считает, что помимо человеческих жертв, экономический ущерб для Украины уже значителен.

"Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, разрушены многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", – говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что Украина уже запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. МВФ передаст эту просьбу на рассмотрение Исполнительного совета уже на следующей неделе.

"Ситуация в Украине остается крайне нестабильной, а перспективы неопределенными. Экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усилило инфляционное давление из-за сбоев в цепочке поставок и восстановления после пандемии Covid-19", – говорится в сообщении.

По мнению МВФ, фискальная политика должна будет поддерживать наиболее уязвимые домохозяйства, чтобы помочь компенсировать рост стоимости жизни.

"Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, еще больше усложнив политический ландшафт", – считают в Фонде.

В сообщении говорится, что ценовые потрясения окажут влияние во всем мире, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют высокую долю расходов.

"В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным. Санкции в отношении России также окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для других стран", – заявили в МВФ.

Молдова запросила расширение и изменение существующей программы, поддерживаемой МВФ, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с текущим кризисом.

Экономическая правда