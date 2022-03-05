Ахметов: "Россия - страна-агрессор, а Путин - военный преступник"

Ринат Ахметов публично назвал Россию страной агрессором, а ее президент Владимир Путин – военным преступником.

Об этом он заявил в ответ на письмо Экономической правды.

"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – заявил он.

Кроме того, Ахметов добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.

Также ЭП поинтересовалась, помогает ли богатейший украинец украинской армии. На это он без деталей ответил, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".

ЭП обратилась с такими вопросами не только к Ахметову. О том, как бизнесмены высказались о войне, читайте в статье: Олигархи не молчат. Но не все. Кто из богатейших украинцев до сих пор не назвал путина преступником