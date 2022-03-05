Приватбанк продлил действие всех карточек на полгода
Приватбанк в условиях военного положения продлил действие всех платежных карт на 180 дней – в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не нужно.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
"На период военного положения, срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлены на 180 дней", - сообщил банк.
В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания.
Карты не нужно перевыпускать или менять на новую, так как посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.
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