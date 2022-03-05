Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System S.A. договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

"Это позволяет физически импортировать газ из Польши, в том числе из LNG-терминала, на гарантированной основе, и, тем самым, способствует безопасности поставок газа для нужд Украины.

За последние три месяца международные партнеры ОДГСУ сделали важные шаги навстречу в рамках сотрудничества для усиления безопасности поставок. Теперь в отсутствие транзита участники украинского рынка смогут получать газ с трех направлений – Польша, Венгрия и Словакия", - говорится в сообщении.

На аукционах по распределению мощностей в польско-украинском направлении будут предлагаться краткосрочные продукты "в течение суток" и "на сутки вперед", которые не были законтрактованы более доступными более длинными продуктами (годовая, квартальная, месячная мощность).

В среднем Украина потребляет 100–120 млн куб. м газа в сутки.

"За последние три месяца Оператор ГТС Украины заключил соглашения с операторами ГТС соседних стран, которые увеличили мощности для импорта газа до более 50 млн куб. м в сутки (более 18 млрд куб. м в год), что составляет примерно половину потребностей страны в природном газе", - добавили в компании.

Экономическая правда